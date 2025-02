Beate Meinl-Reisinger: „Ist das wirklich mein Job?“

Wie oft haben Sie sich seit dem 4. Jänner gefragt, ob Sie einen Fehler gemacht haben?

Natürlich haben wir uns gefragt, was wir im Prozess hätten anders machen können, wo wir die Wochen davor einwirken hätten können, damit es nicht diese Entwicklung nimmt, dass einfach nichts mehr geht. Aber dass wir aufgestanden sind, war richtig. Bei diesen Verhandlungen wäre nichts mehr ­zustande gekommen. Es gab zu viel ­Weiter-wie-bisher und zu viel Nein zu grundsätzlichen Reformen. Ich habe dabei auch nichts gesprengt. ÖVP und SPÖ hätten auch ohne uns eine Mehrheit gehabt, und wir haben ja angeboten, eine solche Koalition zu stützen. Vielleicht sollte man sich entscheiden: Entweder Neos sind so klein, dass wir ohnehin ­keine inhaltlichen Ansprüche stellen können, oder wir sind so mächtig, dass es ohne uns nicht geht.

Gab es einen Punkt, wo Sie heute sagen, da hätte man diese Verhandlungen retten können?

Also ganz ehrlich: Retten können? Ist das wirklich mein Job? Gegenfrage: Wenn das Wohl und Weh der Republik von mir und einer Neun-Prozent-Partei abhängt – was ist mit den beiden angeblich staatstragenden Parteien, deren Existenzberechtigung über Jahrzehnte war, vor dem Hintergrund der Sozialpartner Kompromisse zu finden? 70 Jahre lang hat die Zweite Republik davon gelebt, dass sich zwei Parteien nicht nur das Land aufteilen, sondern die Sozialpartner immer irgendwie zueinander­gefunden haben. Jetzt hat sich binnen 24 Stunden gezeigt, dass das mausetot ist. Was wäre meine Rolle gewesen? Treiberin, Mediatorin, Kitt, Therapeutin – und dann noch Behübschung, weil es ja sonst eine fade große Koalition ­gewesen wäre. Das ist ja lächerlich.

Die Frage hat sich nicht nur auf Neos bezogen, sondern auf alle drei. Wo ist man falsch abgebogen?

Von Anfang an. ÖVP und SPÖ haben ewig sondiert. Als sie uns dazugeholt haben, habe ich gedacht, es wird rudimentäre Einigungen geben und heißen: Neos – friss oder stirb. Aber es war nichts da. Unser Ansatz war, zu sagen: Was sind ­Ziele, auf die wir uns einigen können, was stellen wir außer Streit, wo lässt man sich gegenseitig Raum? Das war nicht möglich. Jedes Dreiergespräch musste ich ­erzwingen. Da hätte ich noch stärker auf den Tisch hauen müssen. Dann hat diese unsägliche Situation angefangen, mit 300 Leuten am Verhandlungstisch. Aber es wäre zu billig, das Scheitern nur auf den Prozess zu schieben.