Abgewiesener rumänischer Kandidat erhebt Einspruch

Nach der Abweisung seiner Präsidentschaftskandidatur durch die rumänische Wahlbehörde hat der prorussische Politiker Călin Georgescu wie erwartet Einspruch erhoben. Das teilte einer seiner Berater am Montag in Bukarest mit. Der Einspruch vor dem Verfassungsgericht muss demnach innerhalb von 24 Stunden eingebracht werden, das Gericht soll bereits am Mittwoch darüber entscheiden. Am Sonntag war es in Bukarest nach Abweisung der Kandidatur zu schweren Zusammenstößen gekommen.

von APA