2nd Opinion: Diplomatie ist Krieg

Den Fall, dass sich der Krieg von Politik und Diplomatie loslöst und verselbstständigt, beschreibt Clausewitz zwar auch – er spricht in einem solchen Fall vom absoluten oder „totalen Krieg“, in dem es keine Grenzen mehr gibt und nur noch die Naturgesetze der Gewalt gelten –, hält das aber für eine Art theoretisch-mathematisches Modell, das in der Realität fast nicht eintritt. Wenn doch, kommt es zum Genozid, wie in Ruanda 1994.

Krieg ist also kein Selbstzweck, sondern eines der Mittel, das Politik zur Erreichung ihrer Ziele einsetzt. Das zweite Mittel ist die Diplomatie, die damit zwar immer an die Politik gebunden ist, aber eben nicht an den Frieden. Das aktuelle Beispiel des Ukrainekriegs zeigt das sehr deutlich: Selbstverständlich agieren die Russen nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch, massiv sogar.

Die Diplomatie ist sogar eine wesentliche Komponente ihrer Kriegsführung, von der Rede des Präsidenten am Vorabend der Invasion bis zu den russischen Forderungen in den unterschiedlichsten Verhandlungsformaten. Und selbstverständlich agierten und agieren auch die beteiligten Mächte des sogenannten Westens diplomatisch, sie haben es immer getan und tun es nach wie vor.