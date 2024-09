Geschildert wird, wie Louis Napoleon, der Neffe des großen Napoleon, der schon zuvor versucht hatte, sich an die Macht zu putschen, nach der Februarrevolution 1848 nach Frankreich zurückkehrte, sich einer Volkswahl stellte, Präsident – Volkspräsident! – wurde und danach sukzessive versuchte, durch Einschränkungen des Wahlrechts und andere Manöver die ganze Macht an sich zu bringen. Am 2. Dezember 1851 entschließt er sich, nachdem der Versuch, seine Amtszeit auf zehn Jahre zu verlängern, an der nicht erreichten Zweidrittelmehrheit in der Nationalversammlung gescheitert ist, zum Staatsstreich. Als Diktator lässt er sich die von der Nationalversammlung verweigerte zehnjährige Amtszeit durch ein Plebiszit – Volksabstimmung! – bestätigen.

Ungefähr das, was zwischen 1848 und 1852 (da verlieh der Senat Louis Bonaparte den Kaisertitel) geschah, befürchten die Kräfte, die derzeit an der "Brandmauer" gegen rechts, also gegen die FPÖ von Herbert Kickl arbeiten, auch für Österreich: Dass sich da jemand auf demokratischem Weg an die Macht schleicht, um dann unter Mithilfe eines manipulierten Volks sukzessive die Demokratie, die ihn an die Macht gebracht hat, abzubauen.