284 steirische Gemeinden wählen ihre Vertreter

Die meisten Wahllokale öffnen zwischen 7.00 und 8.00 Uhr und schließen zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr. Keine Partei schaffte es, in allen 284 Kommunen zur Wahl anzutreten. Die ÖVP wird in allen bis auf zwei Gemeinden antreten, die SPÖ in 269, die FPÖ in 258, Grüne in 104, NEOS in 37 Kommunen und die KPÖ in 34 Gemeinden. Zur Wahl treten neben den etablierten Parteien 72 Namens- und Bürgerlisten an.

Spannung verspricht die Wahl in Leoben, der zweitgrößten Stadt der Steiermark, wie auch in den Liezener Spitalsstandorten Schladming, Rottenmann, Bad Aussee sowie Stainach-Pürgg, wo zuletzt die neue blau-schwarze Landesregierung die Baupläne des von der Vorgänger-Regierung geplanten Leitspitals gestoppt hat.