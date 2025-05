22 Tote bei Luftangriff auf Schule in Myanmar

Die getöteten Jugendlichen sind nach Angaben des Nachrichtenportals Mizzima News zufolge zwischen acht und 17 Jahren alt. Auch zwei Lehrer sind unter den Opfern. Der Luftangriff ereignete sich demnach am Montag zu Mittag während der Unterrichtszeit.

Dutzende weitere Schülerinnen und Schüler sollen zum Teil schwer verletzt worden sein, wie die Nachrichtenseite "The Irrawaddy" schrieb. "Das waren doch nur Zivilisten und Schüler. Wie konnten sie unschuldigen Kindern das antun?", sagte die Augenzeugin Mar Mar Lwin, die in dem Dorf als Rettungskraft arbeitet, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Angriffen aus der Luft geht die regierende Militärjunta seit ihrem Putsch im Februar 2021 immer wieder gegen Widerstandsgruppen vor, trifft dabei aber oft Zivilisten. Der staatliche Fernsehsender MRTV dementierte die Berichte und behauptete, subversive Medien würden absichtlich Falschmeldungen verbreiten.

Dem unabhängigen Forschungsinstitut ISP-Myanmar zufolge hat die Junta seit dem Umsturz und der Entmachtung der früheren Regierungschefin Aung San Suu Kyi in ganz Myanmar allein bis Oktober 2024 mehr als 60 Massaker verübt. Bei diesen Massakern – definiert als Tötung von mindestens 10 Zivilisten auf einmal – kamen demnach bereits rund 1.200 Menschen ums Leben, darunter Kinder und ältere Menschen.

Seit dem Putsch versinkt das frühere Burma in Chaos und Gewalt, verschiedene Rebellengruppen kämpfen teils sehr erfolgreich gegen die Armee. Die frühere Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi sitzt in Haft. Hinzu kommen Naturkatastrophen: Bei dem Erdbeben im März waren Tausende Menschen ums Leben gekommen, in vielen Gebieten ist die Situation seither noch verzweifelter als zuvor.