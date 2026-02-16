Winteryoga und Eisbaden: Wie ein steirisches Wellnesshotel auf Longevity setzt

Bewegung, Regeneration und moderne Gesundheitskonzepte prägen das Winterprogramm im Natur- und Wellnesshotel Höflehner. Yoga, Kältetraining und Health-Retreats stehen im Mittelpunkt. Ein Ansatz, der dem Haus jüngst eine Longevity-Auszeichnung einbrachte.
Winter als Gesundheitsfaktor
Im Natur- und Wellnesshotel Höflehner wird der Winter gezielt als Phase für Regeneration und Gesundheitsimpulse genutzt. Das Haus verbindet Bewegung, Entspannung und medizinisch orientierte Angebote zu einem ganzjährigen Longevity-Konzept, das im Winter besonders sichtbar wird. Für diesen Ansatz wurde das Hotel von Gault&Millau als „Longevity- und Wellnesshotel des Jahres 2026“ ausgezeichnet.
Ein Schwerpunkt liegt auf Yogaeinheiten im neuen Yogahaus oberhalb des Hotels. Neben klassischen Sessions umfasst das Programm auch Atemübungen im Freien, meditative Einheiten sowie Yin- und Detox-Yoga. Ziel ist es, körperliche Spannungen zu lösen und gleichzeitig die mentale Balance zu stärken.
Kälte als Trainingsreiz
Ein weiterer Bestandteil des Konzepts ist das Eisbaden in der Saunalandschaft auf 1.117 Metern Seehöhe. Kälteanwendungen gelten als stimulierend für Stoffwechsel und Durchblutung und werden im Haus gezielt als Teil eines ganzheitlichen Gesundheitsprogramms eingesetzt.
Das Angebot wird durch tägliche Aktivprogramme ergänzt, darunter Yoga, Fitness, Wanderungen und Meditation. Auch Rotlichttherapie gehört mittlerweile zum Spektrum und wird zur Unterstützung von Regeneration und Muskelentspannung eingesetzt.
Retreats mit Fokus auf Prävention
Spezialisierte Retreats vertiefen das Gesundheitsangebot. Bei den Protein Powertagen im März 2026 stehen Fragen der Ernährung und Muskelgesundheit im Mittelpunkt. Seminare, Trainings und Kochsessions sollen zeigen, wie Proteinversorgung mit Alltagsroutinen verbunden werden kann.
Das Wochenende „Balance & Energie“ mit dem Ernährungs- und Sportmediziner DDr. Dietmar Rösler widmet sich Stressmanagement, Stoffwechsel und Lebensstilfaktoren. Atemübungen, Naturerlebnisse und Kälteanwendungen sind Teil des Programms.
Für Erholung sorgt zudem das Spa-Angebot mit Pools, Saunen, Ruhezonen und Behandlungen. Insgesamt versteht sich das Haus als Anbieter eines gesundheitsorientierten Aufenthalts, der Bewegung, Natur und Prävention kombiniert.