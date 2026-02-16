Winteryoga und Eisbaden: Wie ein steirisches Wellnesshotel auf Longevity setzt

Im Natur- und Wellnesshotel Höflehner wird der Winter gezielt als Phase für Regeneration und Gesundheitsimpulse genutzt. Das Haus verbindet Bewegung, Entspannung und medizinisch orientierte Angebote zu einem ganzjährigen Longevity-Konzept, das im Winter besonders sichtbar wird. Für diesen Ansatz wurde das Hotel von Gault&Millau als „Longevity- und Wellnesshotel des Jahres 2026“ ausgezeichnet.

Ein Schwerpunkt liegt auf Yogaeinheiten im neuen Yogahaus oberhalb des Hotels. Neben klassischen Sessions umfasst das Programm auch Atemübungen im Freien, meditative Einheiten sowie Yin- und Detox-Yoga. Ziel ist es, körperliche Spannungen zu lösen und gleichzeitig die mentale Balance zu stärken.