Wien testet die Zukunft: Erste gesamte Buslinie fährt mit Wasserstoff

Die Linie 39A gilt durch Steigungen, kurze Haltestellenabstände und hohes Fahrgastaufkommen als eine der technisch herausfordernden Strecken im Netz. In den vergangenen Wochen wurden die Fahrzeuge getestet und das Fahrpersonal eingeschult.

Die Busse bieten Platz für 78 Personen. Ein Elektromotor mit 180 kW Leistung wird von einer 70-kW-Brennstoffzelle versorgt. Fünf Wasserstofftanks auf dem Dach ermöglichen laut Betreiber eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern.