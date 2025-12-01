Wien testet die Zukunft: Erste gesamte Buslinie fährt mit Wasserstoff

Auf der Wiener Buslinie 39A fahren ab Dezember erstmals ausschließlich Wasserstofffahrzeuge. Die zehn neuen H2-Busse werden mit grünem Wasserstoff aus dem Stadtkonzern versorgt und sollen eine Reichweite von über 400 Kilometern erzielen.
Mit Beginn von Dezember setzt Wien erstmals eine gesamte Buslinie ausschließlich mit Wasserstofffahrzeugen um. Zehn Busse des Herstellers CaetanoBus übernehmen den Betrieb auf der Linie 39A zwischen Heiligenstadt und Sievering. Die Wiener Linien erweitern damit ihr Angebot emissionsfreier Fahrzeuge, die bisher vor allem im Elektrobusbereich eingesetzt wurden.
Wasserstoff aus Ökostrom
Der benötigte Wasserstoff wird von Wien Energie am Smart Campus der Wiener Netze aus Ökostrom erzeugt. Die Fahrzeuge werden anschließend in der Busgarage Leopoldau betankt. Laut Wiener Stadtwerke ermöglicht die konzerninterne Produktion eine vollständig emissionsfreie Betriebsweise.
Einsatz & technische Ausstattung
Die Linie 39A gilt durch Steigungen, kurze Haltestellenabstände und hohes Fahrgastaufkommen als eine der technisch herausfordernden Strecken im Netz. In den vergangenen Wochen wurden die Fahrzeuge getestet und das Fahrpersonal eingeschult.
Die Busse bieten Platz für 78 Personen. Ein Elektromotor mit 180 kW Leistung wird von einer 70-kW-Brennstoffzelle versorgt. Fünf Wasserstofftanks auf dem Dach ermöglichen laut Betreiber eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern.
Investitionen und weitere Planung
Der Kauf und die Instandhaltung der neuen Fahrzeuge werden mit insgesamt 10,4 Millionen Euro finanziert. Neben den Wiener Linien beteiligen sich das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie die EU über das EBIN-Programm. Seit 2024 wurden in Wien insgesamt zwölf Linien auf elektrische oder wasserstoffbasierte Antriebe umgestellt; weitere Tests alternativer Busmodelle laufen.