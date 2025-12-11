Umbau an der Spitze: Ex-Gant-Manager wird neuer Vertriebschef bei Olymp

In der Modebranche führen Wechsel in der Geschäftsführung meist zum kompletten Abschied. Bei der Olymp Bezner KG läuft es diesmal anders. Das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen hat eine weitreichende Personalentscheidung für das Jahr 2026 verkündet: Peter Hoever (56) zieht als neuer Chief Sales Officer in die Geschäftsführung ein.

Er folgt auf Kai Graf, der seinen Posten aus persönlichen Gründen räumt – dem Unternehmen aber erhalten bleibt. Graf übernimmt künftig die Position als „Head of Wholesale National“. Ein ungewöhnlicher Schritt in der C-Level-Etage, den Inhaber Mark Bezner jedoch begrüßt: Er sei froh, auch weiterhin auf Grafs Vertriebsexpertise setzen zu können, respektiere aber dessen Entschluss für den firmeninternen Wechsel.

Ein Experte für die „Omnichannel“-Strategie

Mit Peter Hoever holt sich Olymp einen Routinier an Bord, der die Landschaft der deutschen und europäischen Modeindustrie bestens kennt. Zuletzt war Hoever Mitgeschäftsführer bei der Bültel International Fashion Group (u.a. Camel Active). Davor prägte er fast zwei Jahrzehnte lang die Marke GANT, wo er vom Sales Manager bis zum Managing Director für Zentraleuropa aufstieg.

Seine Aufgabe bei Olymp ist klar definiert: Die Verzahnung der Kanäle. Als Geschäftsführer für den Bereich „Omnichannel“ verantwortet er ab dem 1. Januar 2026 den gesamten Vertriebsmix – vom klassischen Großhandel über die eigenen Stores bis hin zum Online-Geschäft. Auch die Bereiche Corporate Fashion und Private Label fallen in sein Ressort.

Mark Bezner lobt den Neuzugang als „ausgewiesenen Vertriebs- und Omnichannel-Experten“, der die Markendistribution gezielt weiterentwickeln soll.

Vom Hemd zur Lifestyle-Marke

Der Personalwechsel fällt in eine strategisch wichtige Phase für das schwäbische Familienunternehmen. Olymp arbeitet konsequent daran, das Image des reinen Hemdenherstellers abzustreifen und sich als umfassende Lifestyle-Marke zu etablieren.

Während das Hemd das Kernprodukt bleibt, gewinnen Casual-Styles wie Polos, Overshirts und Strickwaren an Bedeutung. Seit einigen Saisons gehören auch Hosen zum Sortiment, und zur Herbst-/Wintersaison 2025/2026 wird das Angebot erstmals um Steppjacken und -westen erweitert. Es wird Hoevers Aufgabe sein, dieses verbreiterte Portfolio über alle Kanäle hinweg beim Kunden zu platzieren.

Das neue Führungsquartett ab 2026

Mit dem Amtsantritt von Hoever formiert sich die Spitze der Olymp Bezner KG neu. Das vierköpfige Gremium teilt sich die Verantwortung künftig wie folgt auf:

Mark Bezner (62): Inhaber und Sprecher der Geschäftsführung (Strategie, Finanzen, Controlling).

Heiko Ihben (48): Produkt, Marke, Marketing, HR und Recht.

Johann Trischberger (48): Produktion, Logistik, IT und Corporate Responsibility.

Peter Hoever (56): Gesamtvertrieb (Omnichannel).

Die Neuaufstellung signalisiert Stabilität, aber auch den Willen zur Anpassung an einen Markt, der zunehmend integrierte Vertriebskonzepte erfordert.