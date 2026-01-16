Österreichische Lotterien und win2day sponsern den Eurovision Song Contest 2026 in Wien

Die Österreichischen Lotterien treten gemeinsam mit ihrer Marke win2day als nationaler Partner des Großevents auf. Unter dem ESC-Motto „United By Music“ will das Unternehmen die Partnerschaft ausdrücklich als Bekenntnis zu Vielfalt und gleichen Chancen verstanden wissen.

Offiziell eingeläutet wurde das neue ESC-Kapitel mit einer feierlichen Schlüsselübergabe von Basel an Wien am Montag, dem 12. Jänner 2026. Damit ist Wien als neuer Austragungsort symbolisch bestätigt – der Startschuss für die Vorbereitungen auf das größte Musikevent Europas.

Inhaltlich knüpfen die Lotterien das Engagement an die Idee des Wettbewerbs, seit 1956 europäische Gemeinschaft über Musik zu fördern. Generaldirektor Erwin van Lambaart betont dabei Werte wie Fairness, Inklusion und Verantwortung – auf der Bühne ebenso wie „im Spiel und im Leben“. Vorstandsdirektor Martin Skopek ordnet das Sponsoring als Teil wirtschaftlicher Verantwortung ein: langfristig und wirkungsorientiert, mit dem Anspruch, Zugang zu schaffen, Talente zu fördern und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Mit dem Sponsoring unterstreichen die Österreichischen Lotterien und win2day damit nicht nur ihre Rolle als Kulturpartner, sondern nutzen den Eurovision Song Contest 2026 in Wien auch als internationale Bühne – für Österreich und für ein Wertebild, das nach außen wirken soll.