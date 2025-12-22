Neuroth unterstützt Ö3-Weihnachtswunder mit 20.000 Euro

Foto v.l.n.r.: Tina Ritschl, Andi Knoll, Ronny Bauer, Daniel Kaura und Philipp Hansa©Hitradio Ö3/Martin Krachler
Mit einer Spende von 20.000 Euro an das Ö3-Weihnachtswunder unterstützt das Hörakustik-Unternehmen Neuroth den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds und setzt damit ein starkes Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Verantwortung.
Spende für Menschen in schwierigen Lebenssituationen
Die finanzielle Unterstützung erfolgt im Rahmen der jährlichen Spendenaktion von Hitradio Ö3. Der „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds richtet sich an Menschen, die sich unverschuldet in einer schwierigen sozialen oder wirtschaftlichen Lage befinden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Familien mit Kindern oder Jugendlichen.
Übergabe im Ö3-Studio
Die symbolische Übergabe des Spendenschecks fand im Ö3-Studio statt. „Das Ö3-Weihnachtswunder erreicht jedes Jahr viele Menschen. Mit unserer Spende möchten wir helfen, Unterstützung dort zu ermöglichen, wo sie benötigt wird“, erklären Ronny Bauer und Daniel Kaura, Geschäftsführer von Neuroth Österreich.
Soziales Engagement als Teil der Unternehmenswerte
Auch Lukas Schinko, CEO der Neuroth-Gruppe, verweist auf die Bedeutung gesellschaftlicher Verantwortung im Unternehmen. Hören und Zuhören seien zentrale Bestandteile der täglichen Arbeit, ebenso gehöre soziales Engagement zu den Grundwerten von Neuroth.
Seit Jahrzehnten etablierte Hilfsinitiative
Die Initiative Licht ins Dunkel besteht seit mehr als 50 Jahren und zählt zu den bekanntesten Sozialaktionen in Österreich. Über den Soforthilfefonds werden finanzielle Hilfen für betroffene Familien und Einzelpersonen bereitgestellt.