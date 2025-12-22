Neuroth unterstützt Ö3-Weihnachtswunder mit 20.000 Euro

Die finanzielle Unterstützung erfolgt im Rahmen der jährlichen Spendenaktion von Hitradio Ö3. Der „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds richtet sich an Menschen, die sich unverschuldet in einer schwierigen sozialen oder wirtschaftlichen Lage befinden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Familien mit Kindern oder Jugendlichen.