Longevity-Tagung in Marienkron: Wissenschaft trifft Retreat-Kultur für ein langes, gesundes Leben

Wie bleibt man nicht nur länger am Leben – sondern auch länger gesund, vital und psychisch stabil?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das Gesundheitswochenende „Longevity erleben – Wissenschaft trifft Retreat“, das von 10. bis 12. Oktober 2025 im Retreat & Health Resort Marienkron im burgenländischen Seewinkel stattfindet.

Im Mittelpunkt steht eine hochkarätig besetzte Tagung, bei der führende Expert:innen aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Praxis rund um ein langes, gesundes Leben präsentieren – darunter Prof. Dr. Andreas Michalsen (Charité Berlin), Dr. Ulrike Göschl (Marienkron), Prof. DDr. Sabrina Leal Garcia (MedUni Graz), Dr. Angela Horvath und Dr. Brigitte Holzinger (MedUni Wien).

Themenschwerpunkte der Tagung:

Darm-Mikrobiom, Psyche und Schlafqualität

Fasten & Autophagie

Stressregulation & Mind-Body-Medizin

Longevity-Strategien im Alltag

Die Tagung richtet sich an medizinisch Interessierte ebenso wie an gesundheitsbewusste Menschen, die fundierte Impulse für ihren eigenen Lebensstil suchen.

Wissenschaft trifft Rückzug

Das Wochenende in Marienkron verbindet wissenschaftlichen Austausch mit persönlicher Achtsamkeit, Regeneration und kulturellen Impulsen. Neben der Tagung erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Spa, vegetarischer Küche, Vortragssessions und besonderen Programmpunkten wie der Atem-Klang-Erfahrung mit Musiker und Atemcoach Sebastian Grimus oder einer literarischen Lesung mit Burgschauspielerin Dorothee Hartinger.

Ort der Begegnung, Reflexion und Inspiration

Marienkron zählt zu den führenden Gesundheitsretreats Österreichs und steht seit über 50 Jahren für medizinisch fundierte Regeneration und ärztlich begleitete Fastenprogramme. Die Verbindung von Wissenschaft und Rückzug schafft eine Atmosphäre, in der nachhaltige Impulse für mehr Gesundheit und Lebensenergie gesetzt werden können.

Weitere Informationen unter

www.marienkron.at