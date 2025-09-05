Karim El-Gawhary im Museum Niederösterreich: Nahostkonflikt im Fokus

Am 18. September spricht Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary im Museum Niederösterreich über die Lage in Israel, Gaza, dem Iran und der arabischen Welt. Eine fundierte Analyse zur politischen Krise – moderiert von Susanne Pollinger.
von
Krisenherd Nahost: Gespräch mit Karim El-Gawhary im Museum Niederösterreich
Der Nahe Osten steht erneut im Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. Seit den Hamas-Anschlägen am 7. Oktober 2023 ist die Region politisch und gesellschaftlich erschüttert. Der anhaltende Krieg im Gazastreifen, eskalierende Spannungen im Iran und eine fragile Lage in der arabischen Welt werfen drängende Fragen auf – auch für Europa.
Im Rahmen der Gesprächsreihe „Erzählte Geschichte“ lädt das Museum Niederösterreich am Donnerstag, dem 18. September 2025, um 18:30 Uhr zu einem Abend mit dem renommierten Journalisten und Nahost-Korrespondenten Karim El-Gawhary. Gemeinsam mit Moderatorin Susanne Pollinger analysiert der langjährige ORF-Reporter die politischen Verwerfungen und die aktuelle humanitäre Lage in der Krisenregion.
Im Zentrum stehen die Auswirkungen der jüngsten Eskalationen auf die Zivilbevölkerung, die Rolle internationaler Mächte sowie die Aussichten auf einen politischen Neustart im Friedensprozess. Die Veranstaltung bietet eine kritische Einordnung geopolitischer Zusammenhänge und richtet sich an alle, die ein vertieftes Verständnis für die komplexe Lage im Nahen Osten suchen.
Haus der Geschichte inklusive
Bereits ab 17:00 Uhr können Besucher:innen mit dem Veranstaltungsticket das Haus der Geschichte besichtigen. Um 17:00 Uhr gibt es zudem eine exklusive Führung durch die Sonderausstellung „Kinder des Krieges – Aufwachsen zwischen 1938 und 1955“, die historische Bezüge zur aktuellen Thematik herstellt.
Veranstaltungsinfos auf einen Blick:
Titel: Erzählte Geschichte: Krisenherd Nahost
Datum: Donnerstag, 18. September 2025
Beginn: 18:30 Uhr
Ort: Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten
Mit: Karim El-Gawhary
Moderation: Susanne Pollinger
Tickets:
EUR 5,– (inkl. Eintritt ins Haus der Geschichte von 17:00 bis 18:30 Uhr)
50 % Ermäßigung für Raiffeisen-Kontoinhaber:innen
Gratis mit der Museum Niederösterreich Jahreskarte
Online-Tickets & Infos:
www.museumnoe.at/erzaehlte-geschichte