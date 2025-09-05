Karim El-Gawhary im Museum Niederösterreich: Nahostkonflikt im Fokus

Der Nahe Osten steht erneut im Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. Seit den Hamas-Anschlägen am 7. Oktober 2023 ist die Region politisch und gesellschaftlich erschüttert. Der anhaltende Krieg im Gazastreifen, eskalierende Spannungen im Iran und eine fragile Lage in der arabischen Welt werfen drängende Fragen auf – auch für Europa.

Im Rahmen der Gesprächsreihe „Erzählte Geschichte“ lädt das Museum Niederösterreich am Donnerstag, dem 18. September 2025, um 18:30 Uhr zu einem Abend mit dem renommierten Journalisten und Nahost-Korrespondenten Karim El-Gawhary. Gemeinsam mit Moderatorin Susanne Pollinger analysiert der langjährige ORF-Reporter die politischen Verwerfungen und die aktuelle humanitäre Lage in der Krisenregion.

Im Zentrum stehen die Auswirkungen der jüngsten Eskalationen auf die Zivilbevölkerung, die Rolle internationaler Mächte sowie die Aussichten auf einen politischen Neustart im Friedensprozess. Die Veranstaltung bietet eine kritische Einordnung geopolitischer Zusammenhänge und richtet sich an alle, die ein vertieftes Verständnis für die komplexe Lage im Nahen Osten suchen.