Peter: Beschreibe doch den Plan, soweit es dir möglich ist.

Hannah: Wir erfuhren von dem Angriff am Freitag, dem 13. Juni, um 03.00 morgens, wie alle anderen im Land. Ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren. Mit der höchsten Alarmstufe beginnt ein einstudiertes Programm. Er besteht aus zwei Teilen: die Weiterführung der medizinischen Versorgung in geschützten Räumlichkeiten und die Vorbereitung auf die Aufnahme und Betreuung von Opfern eines Angriffs. Das Krankenhaus wird komplett neu organisiert, es geht um die Nutzung jedes sicheren Zentimeters im Gebäude.

Peter: Betrifft das nur euer Krankenhaus?

Hannah: Nein, jede medizinische Einrichtung hat einen bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Notfallsplan. Wenn das entsprechende Signal kommt, weiß jede Abteilung, jeder Kollege, jede Kollegin, von den Chirurgen bis zum Reinigungspersonal, was in den nächsten Stunden und Tagen zu tun ist. Das wurde immer wieder besprochen und geübt, ich kenne den Plan in und auswendig.

Peter: Wie läuft das ab, was passiert zuerst?

Hannah: Alles geschieht so weit wie möglich parallel und gleichzeitig. Ein Ärzte-Team entscheidet über die nicht-lebensgefährlichen Fälle, wer außerhalb des Krankenhauses betreut werden kann. Vorbereitet sind Pakete mit Informationen, Instrumenten und Medikamenten für die Betreuung in Privatwohnungen. Garagen und Keller werden geräumt und abgesperrt für Krankensäle und Behandlungszentren, die unterirdischen Bereiche in funktionierende Einheiten umgebaut. Alles kommt nach unten, Betten, Möbel, Computer und medizinische Geräte, bis Abteilungen wie Röntgen, Chirurgie, Kinder- und Geburtenstationen in den sicheren Räume funktionsfähig sind. Die Energieversorgung wird gesichert. In wenigen Tagen ist das gesamte Krankenhaus unter der Erde in einem geschützten Bereich. Es kommt zu keiner Unterbrechung der Behandlung und Versorgung. Selbst Intensivstation arbeiten ohne Unterbrechung weiter. Jedes Krankenhaus hat zusätzlich eine unterirdische, besonders abgeschirmte Blutbank. Gleichzeitig bereiten wir uns auf die Aufnahme von Verletzten vor. Teile der unterirdischen Bereiche bleiben unbelegt, sind voll funktionsfähig für jeden medizinischen Notfall. Eine Kommando-Zentrale wird eingerichtet, die selbst unter extremen Bedingungen das Krankenhaus unter Kontrolle hat. In gewissen Zeitabständen, etwa jede Stunde, kommen die Leiter der Abteilungen zusammen und -berichten über den Fortgang, welche Abteilungen bereits unterirdisch arbeitsfähig sind, und wo mehr Hilfe benötigt wird. Für extreme Notfälle gibt es die regionalen ‚Capsules‘, das sind bewegliche medizinische Einheiten, auch ich bin einer zugewiesen, die ein in der Nähe liegendes Krankenhaus innerhalb weniger Minuten erreichen könnten, falls es angegriffen und teilweise zerstört wurde.