Wenn die Fassade mit der Sonne spricht: Hella entwickelt smarte Lösung für Nullenergiehäuser

Der Hella Gruppe, Marktführer für Sonnen- und Wetterschutztechnik in Österreich, ist mit dem Fassadensystem FlectoLine ein international beachteter Schritt in Richtung Nullenergiegebäude gelungen. Entwickelt wurde das adaptive System in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam der Universität Stuttgart – als Teil des großangelegten Projekts „Flectuation“.

FlectoLine basiert auf dem Prinzip der natürlichen Intelligenz: Es kombiniert Energieeffizienz mit Komfort und nutzt dabei die Kraft der Sonne. Die Technologie ist für Neubauten ebenso geeignet wie zur Nachrüstung bestehender Gebäude. Laut Projektleitung kann so der Sprung zur Nullenergie auch im Altbestand gelingen.