Gratis heizen mit der Sonne: Intelligenter Sonnenschutz spart Energie und Kosten

Mit automatischem Sonnenschutz lässt sich nicht nur der Wohnkomfort erhöhen, sondern auch Energie sparen – und das bis zu 30 %. Wie smarte Systeme wie ONYX von Hella das Zuhause effizienter machen.
Sonnenenergie clever nutzen
Die Sonne heizt gratis – man muss sie nur lassen. Genau hier setzt intelligenter Sonnenschutz an: Durch automatisiertes Öffnen und Schließen von Jalousien, Rollläden oder textilen Beschattungen wird verhindert, dass sich Räume im Sommer überhitzen oder im Winter unnötig auskühlen. Das Ergebnis: mehr Wohnkomfort und weniger Energieverbrauch für Heizen, Kühlen und Beleuchten – gerade in Zeiten steigender Energiepreise ein unschlagbares Argument.
Der Gedanke dahinter ist einfach und effizient: Im Winter tagsüber die Sonnenwärme durch geöffnete Beschattung ins Haus lassen, abends und nachts mit geschlossenen Rollläden einen Luftpolster erzeugen – so lassen sich laut Expert:innen Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent erzielen. Wer also auf automatisierte Systeme setzt, spart bares Geld und leistet gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Smarte Technik für mehr Effizienz
Eines der führenden Systeme am Markt ist ONYX von Hella. Es steuert den Sonnenschutz digital, automatisch und punktgenau – wahlweise per App, Sprachsteuerung oder vollautomatisch. Die Steuerung ist mit gängigen Smart-Home-Lösungen kompatibel und kann sogar auf aktuelle Wetterbedingungen reagieren.
Der Sensor ONYX.WEATHER misst etwa Sonnenintensität, Windgeschwindigkeit und Temperatur direkt an der Fassade und passt daraufhin die Beschattung in Echtzeit an die Bedürfnisse der Bewohner:innen an. Damit bleibt es im Sommer angenehm kühl und im Winter wohlig warm – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Verknüpftes Zuhause spart Energie
Das System ONYX lässt sich nahtlos mit anderen smarten Komponenten im Haus vernetzen. So entstehen personalisierte Wohnszenarien, die automatisch aufeinander abgestimmt werden. Ein Beispiel: Sinkt die Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert, fährt die Jalousie in eine individuell festgelegte Position. Gleichzeitig wird – je nach Tageszeit – das passende Licht eingeschaltet.
So wird aus einer simplen Jalousie ein wichtiger Teil eines vernetzten, energieeffizienten Wohnkonzepts. Und während draußen der Wind weht oder die Sonne scheint, sorgt drinnen smarte Technik dafür, dass es konstant angenehm bleibt – bei minimalem Energieeinsatz.