Gratis heizen mit der Sonne: Intelligenter Sonnenschutz spart Energie und Kosten

Die Sonne heizt gratis – man muss sie nur lassen. Genau hier setzt intelligenter Sonnenschutz an: Durch automatisiertes Öffnen und Schließen von Jalousien, Rollläden oder textilen Beschattungen wird verhindert, dass sich Räume im Sommer überhitzen oder im Winter unnötig auskühlen. Das Ergebnis: mehr Wohnkomfort und weniger Energieverbrauch für Heizen, Kühlen und Beleuchten – gerade in Zeiten steigender Energiepreise ein unschlagbares Argument.

Der Gedanke dahinter ist einfach und effizient: Im Winter tagsüber die Sonnenwärme durch geöffnete Beschattung ins Haus lassen, abends und nachts mit geschlossenen Rollläden einen Luftpolster erzeugen – so lassen sich laut Expert:innen Energieeinsparungen von bis zu 30 Prozent erzielen. Wer also auf automatisierte Systeme setzt, spart bares Geld und leistet gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.