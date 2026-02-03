Großes Silbernes Ehrenzeichen für Othmar Ederer: Auszeichnung zum 75. Geburtstag in Graz

Dr. Othmar Ederer, Vorstandsvorsitzender der GRAWE Vermögensverwaltung, ist anlässlich seines 75. Geburtstags mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet worden. Verliehen wurde die Auszeichnung von Bundesminister Dr. Markus Marterbauer, übergeben von Staatssekretärin MMag. Barbara Eibinger-Miedl.

Die Feierlichkeiten fanden am 30. Jänner 2026 in der Alte Universität Graz statt, gemeinsam mit Familie, langjährigen Wegbegleitern und Führungskräften der GRAWE. Im Rahmen des Festakts wurde das Ehrenzeichen als Würdigung jahrzehntelanger Verdienste in der Versicherungs und Finanzwirtschaft sowie für das Engagement am Wirtschafts und Medienstandort Österreich überreicht.

Ederer prägte den Konzern seit seinem Einstieg maßgeblich. Nach Stationen als Assistent der Geschäftsleitung (1984), Leiter der Vertragsabteilung in der Sachversicherung (1985) und Vorstandsmitglied (ab 1986) wurde er 1997 stellvertretender Vorstandsvorsitzender, von 2000 bis 2017 führte er das Unternehmen als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender. Seit 2017 steht er der Vermögensverwaltung vor, diese Funktion endet mit 31. Jänner 2026.

In der Aussendung werden als jüngere Meilensteine unter anderem der Erwerb von Filialen der Anadi Bank in Kärnten, die Weiterentwicklung der DADAT Bank und deren Expansion nach Deutschland mit TradersPlace genannt. Im Versicherungsbereich wird der Ausbau der internationalen Präsenz unter anderem durch den Erwerb der Prime Insurance Company Ltd. mit Sitz in Zypern hervorgehoben.

Neben seinen Funktionen im Finanzbereich ist Ederer seit 2017 Mitglied und seit Februar 2025 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Styria Media Group AG.