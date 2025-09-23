GaragenCity: Raum für die Mobilität von morgen

Josef Ploier gilt als Pionier und gründete bereits einige Unternehmen mit großem Erfolg. Die GaragenCity ist ein weiteres Aushängeschild für seinen richtigen Riecher zur richtigen Zeit. Seit Juli steht die 41-jährige Tochter von Josef Ploier, Alexandra Ploier, an seiner Seite und unterstützt den Erfolgslauf als Geschäftsführerin und externe Beraterin.

Gemeinsam wird die GaragenCity weiterentwickelt, indem Kundenbedürfnisse strategisch mitgedacht werden und die Garage in den Fokus für neue Technologien und mehr Nachhaltigkeit gestellt wird. Als Expertin für Business & Organizational Development bringt Alexandra Ploier dabei ihre langjährige Erfahrung aus nationalen und internationalen Unternehmen beratend ein.

„Jetzt ist der richtige Moment, mein Know-how einzubringen und gemeinsam mit meinem Vater und einem starken Team neue Impulse zu setzen. Vor allem sehe ich ein enormes Potenzial für Investoren – etwa in der Art eines Franchise-Modells. Damit ermöglichen wir es engagierten Menschen, in unser erprobtes Konzept zu investieren, ihren eigenen Garagenpark errichten zu lassen und zugleich von unserer Marke, unserem System und unserer Erfahrung zu profitieren“, erklärt Alexandra Ploier.

Josef Ploier ergänzt: „Wir wollen nicht nur Marktführer bleiben, sondern Pionier sein. Wir wollen unser Geschäftsmodell strategisch skalieren und das national wie international. Die Expansion in Nachbarländer ist daher der nächste logische Schritt.“ Mit dieser klaren Vision stellen die beiden die Weichen für die Zukunft.