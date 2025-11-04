Fundermax erhält Kärntner Biodiversitätspreis für biologisch abbaubare Baumschutzhüllen

Die Fundermax GmbH ist mit der Goldenen Apis, dem Biodiversitätspreis der Privatstiftung Kärntner Sparkasse, ausgezeichnet worden. Das Unternehmen belegte in der Kategorie "Unternehmen" den ersten Platz.

Ausgezeichnet wurde die Entwicklung biologisch abbaubarer Baumschutzhüllen, die junge Laubbäume in den ersten Jahren nach der Pflanzung schützen und anschließend als Biomasse im Wald verbleiben können. Die Produktion erfolgt seit 2024 am Standort St. Veit an der Glan.