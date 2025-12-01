BMW Werk Steyr: Harald Gottsche folgt auf Klaus von Moltke

Mit den E-Antrieben der sechsten Generation und dem neuen Brennstoffzellensystem positioniert sich Steyr als Leuchtturm für zukunftsfähige Antriebstechnologien. Die BMW AG betont, dass in beiden Werken in den kommenden Jahren wesentliche Weichen gestellt werden und der weitere Ausbau der Elektromobilität im Fokus steht. Produktionsvorstand Milan Nedeljković verweist auf die Führungsqualität und Expertise der beiden Werkleiter, die den Kurs absichern.

Die Personalien verbinden zwei Schlüsselstandorte im Produktionsnetzwerk der BMW Group. Sie markieren den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer breiteren elektrischen Modellpalette und einer standortübergreifenden, technologieoffenen Antriebsstrategie.