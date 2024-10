Zum 1. Oktober 2024 hat Grant Thornton Austria eine neue Leitung im Audit: Mag. Marlene Hanschitz-Halikias übernimmt die Gesamtverantwortung für den Bereich Audit.

Die 43-jährige Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin ist seit 2018 Partnerin bei Grant Thornton Austria und bringt umfassende Expertise in den Bereichen Audit und Valuation mit. Sie ist auf die Abschlussprüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach UGB und IFRS spezialisiert, ebenso wie auf die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. In ihrer Rolle als Gerichtssachverständige erstellt sie Gutachten zu komplexen Rechnungslegungs- und Bewertungsfragen.

Als anerkannte Fachvortragende in den Bereichen Rechnungslegung, Bewertung und Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie als Jurymitglied im aws Seedfinancing-Programm hat sie sich zudem auf Zukunftsbereiche wie Software, neue Technologien, Zahlungsdienstleistungen, Medien und Blockchain- sowie Krypto-Asset-Services fokussiert.

Marlene Hanschitz-Halikias ist seit über 14 Jahren bei Grant Thornton Austria und blickt auf mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Beratung und Wirtschaftsprüfung von Unternehmen zurück. Nach ihrer bisherigen Rolle als Head of Advisory übernimmt sie nun als Head of Audit die Gesamtverantwortung für die Service Line Assurance von Grant Thornton Austria.

