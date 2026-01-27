BMW übergibt ersten iX3 in Deutschland

Mit einer feierlichen Übergabe in der BMW Welt hat BMW in Deutschland die ersten Exemplare des neuen BMW iX3 an Kunden übergeben. Der kompakte SUV ist das erste Serienmodell der sogenannten Neuen Klasse und gilt innerhalb der BMW Group als Startpunkt für eine grundlegend neue Fahrzeuggeneration. Anwesend waren unter anderem Vorstandsvorsitzender Oliver Zipse, Vertriebsvorstand Jochen Goller sowie der Leiter von BMW Group Deutschland, Christian Ach.

Der neue iX3 bringt eine Reihe technischer Neuerungen auf die Straße. Herzstück ist die BMW eDrive Technologie der sechsten Generation, die laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 805 Kilometern ermöglicht. Hinzu kommt eine Peak-Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt, wodurch sich der Akku in kurzer Zeit wieder aufladen lässt. Damit positioniert BMW das Modell klar als langstreckentaugliches Elektrofahrzeug.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neuen Elektronik- und Software-Architektur. Vier sogenannte Superbrains bündeln Rechenleistung für Infotainment, automatisiertes Fahren, Fahrdynamik und Komfortfunktionen. Die zentrale Antriebs- und Fahrdynamikregelung mit dem Namen „Heart of Joy“ soll für präzisere Reaktionen und ein besonders harmonisches Fahrverhalten sorgen. Gleichzeitig wurden die Systeme für automatisiertes Fahren weiterentwickelt, um das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Fahrzeug zu verbessern.