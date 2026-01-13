ABO

Wiener Linien: 2026 neue Aufzüge und Rolltreppen für mehr Barrierefreiheit in Wien

6,2 Mio. Euro für Barrierefreiheit und Sicherheit

von

Wien investiert weiter in eine moderne, barrierefreie Öffi-Infrastruktur: Die Wiener Linien erneuern 2026 insgesamt 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen im U-Bahn-Netz. Für die Maßnahmen sind rund 6,2 Millionen Euro vorgesehen. Ziel ist mehr Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit für Fahrgäste – insbesondere an stark frequentierten Stationen.

6,2 Millionen Euro für modernisierte Aufzüge und Rolltreppen in Wiens U-Bahn

Nach mehr als 20 Jahren im Einsatz werden 15 U-Bahn-Aufzüge technisch auf den neuesten Stand gebracht. Ein Schwerpunkt liegt auf der U6, zusätzlich werden Anlagen auf U1, U3 und U4 modernisiert. Auch bei Rolltreppen wird nachgerüstet: 13 neue Rolltreppen sollen bis Jahresende in Betrieb gehen – unter anderem an zentralen Knotenpunkten wie Karlsplatz und Stephansplatz.

Barrierefreiheit: Neue Aufzüge mit Ansagen, Displays und besserer Orientierung

Die neuen Aufzüge entsprechen aktuellen Standards für inklusive Nutzung. Geplant sind unter anderem:

  • Akustische Ansagen für Menschen mit Sehbehinderung

  • Displays für gehörlose und schwerhörige Personen

  • Verbesserungen bei Bedienung und Nutzerführung

In der Station U6 Tscherttegasse kommt außerdem ein zusätzlicher Aufzug dazu, um die Barrierefreiheit weiter auszubauen.

Neue Rolltreppen in Wien: Karlsplatz, Stephansplatz, Handelskai und Floridsdorf

Bis Jahresende werden in mehreren Stationen neue Rolltreppen eingebaut, darunter:

  • Karlsplatz

  • Stephansplatz

  • Handelskai

  • Floridsdorf

Die neuen Anlagen sollen energieeffizienter sein und durch bessere Beleuchtung die Sicherheit erhöhen.

Dauer der Arbeiten: rund acht Wochen pro Aufzug – Informationen via WienMobil App

Die Arbeiten dauern im Schnitt etwa acht Wochen pro Aufzug. Während der Modernisierungen bleiben Stationen mit Seitenbahnsteigen laut Wiener Linien über Umstiege in benachbarten Stationen mit Mittelbahnsteigen weiterhin erreichbar.
Infos zu Bauphasen und Umleitungen gibt es:

  • in den Stationen

  • auf der Website der Wiener Linien

  • in der WienMobil App

Diese U-Bahn-Stationen in Wien sind 2026 temporär eingeschränkt

Liftboy-App: Aufzüge in Wien kontaktlos per Smartphone rufen

Mit der „Liftboy“-App können Nutzer*innen seit Mai alle 291 Aufzüge im U-Bahn-Netz per Smartphone rufen. Künftig soll auch die Türschließzeit verlängert werden können – besonders hilfreich für Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen.

291 Aufzüge in 109 U-Bahn-Stationen – Appell an Fahrgäste

In den 109 U-Bahn-Stationen stehen derzeit 291 Aufzüge zur Verfügung. Sie legen laut Wiener Linien jährlich zusammen über 2.000 Kilometer zurück – das entspricht der Luftlinie Wien–Kairo. Gleichzeitig wird an Fahrgäste appelliert, die Aufzüge vorrangig jenen zu überlassen, die darauf angewiesen sind.

