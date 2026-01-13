Wiener Linien: 2026 neue Aufzüge und Rolltreppen für mehr Barrierefreiheit in Wien

6,2 Mio. Euro für Barrierefreiheit und Sicherheit
Wien investiert weiter in eine moderne, barrierefreie Öffi-Infrastruktur: Die Wiener Linien erneuern 2026 insgesamt 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen im U-Bahn-Netz. Für die Maßnahmen sind rund 6,2 Millionen Euro vorgesehen. Ziel ist mehr Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit für Fahrgäste – insbesondere an stark frequentierten Stationen.
6,2 Millionen Euro für modernisierte Aufzüge und Rolltreppen in Wiens U-Bahn
Nach mehr als 20 Jahren im Einsatz werden 15 U-Bahn-Aufzüge technisch auf den neuesten Stand gebracht. Ein Schwerpunkt liegt auf der U6, zusätzlich werden Anlagen auf U1, U3 und U4 modernisiert. Auch bei Rolltreppen wird nachgerüstet: 13 neue Rolltreppen sollen bis Jahresende in Betrieb gehen – unter anderem an zentralen Knotenpunkten wie Karlsplatz und Stephansplatz.
Barrierefreiheit: Neue Aufzüge mit Ansagen, Displays und besserer Orientierung
Die neuen Aufzüge entsprechen aktuellen Standards für inklusive Nutzung. Geplant sind unter anderem:
Akustische Ansagen für Menschen mit Sehbehinderung
Displays für gehörlose und schwerhörige Personen
Verbesserungen bei Bedienung und Nutzerführung
In der Station U6 Tscherttegasse kommt außerdem ein zusätzlicher Aufzug dazu, um die Barrierefreiheit weiter auszubauen.
Neue Rolltreppen in Wien: Karlsplatz, Stephansplatz, Handelskai und Floridsdorf
Bis Jahresende werden in mehreren Stationen neue Rolltreppen eingebaut, darunter:
Karlsplatz
Stephansplatz
Handelskai
Floridsdorf
Die neuen Anlagen sollen energieeffizienter sein und durch bessere Beleuchtung die Sicherheit erhöhen.
Dauer der Arbeiten: rund acht Wochen pro Aufzug – Informationen via WienMobil App
Die Arbeiten dauern im Schnitt etwa acht Wochen pro Aufzug. Während der Modernisierungen bleiben Stationen mit Seitenbahnsteigen laut Wiener Linien über Umstiege in benachbarten Stationen mit Mittelbahnsteigen weiterhin erreichbar.
Infos zu Bauphasen und Umleitungen gibt es:
in den Stationen
auf der Website der Wiener Linien
in der WienMobil App
Diese U-Bahn-Stationen in Wien sind 2026 temporär eingeschränkt
U6 Tscherttegasse
Zusätzlicher Aufzug am Bahnsteig Richtung Floridsdorf ab Mitte Februar in Betrieb. Einschränkungen Richtung Siebenhirten bis Sommer 2026.
U6 Perfektastraße
Erneuerung beider Fahrtrichtungen bis April 2026. Ein Bahnsteig bleibt jeweils barrierefrei erreichbar.
U6/U3 Westbahnhof
Aufzugserneuerungen von Mai bis Dezember 2026. Bei Doppelanlagen bleibt zumindest ein Aufzug verfügbar.
U3 Am Schöpfwerk
Erneuerung am Bahnsteig Richtung Floridsdorf von August bis Oktober 2026.
U6 Erlaaer Straße
Erneuerungen von August bis Dezember 2026. Ein Bahnsteig bleibt jeweils barrierefrei erreichbar.
U4 Kettenbrückengasse
Erneuerung beider Fahrtrichtungen von März bis Juni 2026. Ein Bahnsteig bleibt jeweils barrierefrei erreichbar.
U3 Schlachthausgasse
Erneuerung beider Fahrtrichtungen von April bis August 2026. Ein Aufzug bleibt während der Arbeiten in Betrieb.
U1 Keplerplatz
Erneuerung von Oktober bis Dezember 2026.
Aktuelle Details zu den Einschränkungen sind laut Wiener Linien online abrufbar.
Liftboy-App: Aufzüge in Wien kontaktlos per Smartphone rufen
Mit der „Liftboy“-App können Nutzer*innen seit Mai alle 291 Aufzüge im U-Bahn-Netz per Smartphone rufen. Künftig soll auch die Türschließzeit verlängert werden können – besonders hilfreich für Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen.
291 Aufzüge in 109 U-Bahn-Stationen – Appell an Fahrgäste
In den 109 U-Bahn-Stationen stehen derzeit 291 Aufzüge zur Verfügung. Sie legen laut Wiener Linien jährlich zusammen über 2.000 Kilometer zurück – das entspricht der Luftlinie Wien–Kairo. Gleichzeitig wird an Fahrgäste appelliert, die Aufzüge vorrangig jenen zu überlassen, die darauf angewiesen sind.