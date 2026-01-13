Wiener Linien: 2026 neue Aufzüge und Rolltreppen für mehr Barrierefreiheit in Wien

U6 Tscherttegasse

Zusätzlicher Aufzug am Bahnsteig Richtung Floridsdorf ab Mitte Februar in Betrieb. Einschränkungen Richtung Siebenhirten bis Sommer 2026.

U6 Perfektastraße

Erneuerung beider Fahrtrichtungen bis April 2026. Ein Bahnsteig bleibt jeweils barrierefrei erreichbar.

U6/U3 Westbahnhof

Aufzugserneuerungen von Mai bis Dezember 2026. Bei Doppelanlagen bleibt zumindest ein Aufzug verfügbar.

U3 Am Schöpfwerk

Erneuerung am Bahnsteig Richtung Floridsdorf von August bis Oktober 2026.

U6 Erlaaer Straße

Erneuerungen von August bis Dezember 2026. Ein Bahnsteig bleibt jeweils barrierefrei erreichbar.

U4 Kettenbrückengasse

Erneuerung beider Fahrtrichtungen von März bis Juni 2026. Ein Bahnsteig bleibt jeweils barrierefrei erreichbar.

U3 Schlachthausgasse

Erneuerung beider Fahrtrichtungen von April bis August 2026. Ein Aufzug bleibt während der Arbeiten in Betrieb.

U1 Keplerplatz

Erneuerung von Oktober bis Dezember 2026.

Aktuelle Details zu den Einschränkungen sind laut Wiener Linien online abrufbar.