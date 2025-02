Will Smith und Chappell Roan am Frequency in St. Pölten

Die Veranstaltung geht vom 13. bis 15. August am Green Park in der Landeshauptstadt Niederösterreichs über die Bühnen. Auftritte darf man auch von Finch, BHZ, Berq, Money Boy, Oimara, Alessi Rose, Bartees Strange, Tream, Ty Dolla $ign, Ufo361, 01099, Zartmann, Ikkimel, The Joy, Bonez MC, Fäaschtbänkler, Reezy, Bru-C, Picture This und Ennio erwarten. Ebenfalls angekündigt wurden Gastspiele von Lokalmatador Bibiza und Techno-Altmeister Scooter.

(S E R V I C E - Tageskarten ab heute erhältlich, Pässe zur derzeitigen Preisstufe bis Montag; www.frequency.at)