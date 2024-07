Weise oder wirr

Wenn Joe Biden irgendwann auf seine politische Karriere zurückblickt, wird er vermutlich nicht allzu viel an sich auszusetzen haben. Als 29-jähriger Lokalpolitiker wird er in den US-Senat gewählt, wo er mehr als 30 Jahre lang wirkt und sich als Außenpolitiker profiliert. Er ist zwei Amtszeiten lang Vizepräsident der Vereinigten Staaten im Schatten des Charismatikers Barack Obama. 2020 nimmt er es mit dem amtierenden Raubein im Weißen Haus, Donald Trump, auf. Er besiegt ihn bei der Präsidentschaftswahl und holt die USA in den Kreis der unzweifelhaft gefestigten Demokratien zurück. Seither macht er in mannigfaltigen Weltkrisen keine schlechte Figur. Zudem hat Biden vorgezeigt, dass ihn persönliche Krisen – der Tod seiner Frau und seiner kleinen Tochter bei einem Unfall, der Krebstod seines Sohnes – zwar wanken, aber seine Ziele nicht aus den Augen verlieren lassen. Eigentlich eine beispiellose Politikerbiografie.

Blickt die Welt auf Joe Bidens Karriere zurück, wird der Blick zunächst verstellt durch das Drama seiner letzten Wochen als Spitzenkandidat der Demokraten für die Wahl im November. Weil der heute 81-Jährige bei Auftritten öfter peinliche Versprecher und beunruhigende Aussetzer lieferte, stand er längst unter Beobachtung. Dann verpatzte er auch noch das erste TV-Duell mit Trump. In seiner Partei brach Panik aus. Immer mehr Demokraten winkten ihrem Präsidenten öffentlich mit der seidenen Schnur. Schließlich gab er auf. Ein beispielloser Akt.

Dabei ging es weniger um die Frage, ob Biden seinem Amt gewachsen ist. Bisher war er es. Sondern um den äußeren Anschein in einem politischen System, in dem das Bild, der Videoclip, die Einlassungen in sozialen

Medien mehr zählen als richtige oder falsche Entscheidungen auf lange Sicht. Sollte Biden bei seinem Rückblick zur Selbstbezichtigung neigen, wird er sich vielleicht vorwerfen, den richtigen, weil früheren Zeitpunkt für den Rückzug verpasst zu haben.