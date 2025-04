"Wackelkontakt"-Sänger Oimara eröffnet die Saison auf Malle

Am 19. April ist der bayerische Liedermacher Oimara im Dornbirner Conrad Sohm mit "Kimm ma ned auf de Tour" zu erleben, bevor er am 13. August einer jener Acts ist, der das heurige Frequency-Festival in St. Pölten eröffnet. Dazwischen zieht es den 33-Jährigen an den Ballermann, spielt er doch am 24. April zum Saisonopening im prominenten Partylokal "Bierkönig" auf Mallorca. "Malle" ist für Oimara dabei ein Heimspiel, hat er doch vier Jahre auf der Insel gelebt.

von APA