Twenty One Pilots und Lorde spielen am Frequency 2026

Lorde wird das nächste Frequency elektrisieren
©AFP, APA, OLI SCARFF
Das nächste Frequency-Line-up nimmt langsam Gestalt an: Neben schon angekündigten Acts wie Kraftklub oder Ski Aggu werden auch das nordamerikanische Pop-Duo Twenty One Pilots, Lorde - Neuseelands Antwort auf Billie Eilish - und die deutsche Rapperin Ikkimel auftreten, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte. Die kommende Ausgabe des Frequency Festivals geht von 20. bis 22. August 2026 im Green Park von St. Pölten über die Bühne.

Dort wurden außerdem bereits Auftritte von bbno$, SDP und Souly angekündigt. Neu dazu kommen Namen wie Ashnikko, SSIO, Natasha Bedingfield, Mehnersmoos, James Marriott und Frytz. Sub Focus, Noga Erez, Glueboys und Ritter Lean konzertieren ebenfalls beim dreitägigen Festival.

(S E R V I C E - https://www.frequency.at/)

