Trauerarbeit: Jaqueline Scheibers Roman "Dreimeterdreißig"

Eine Liebesgeschichte, die mit dem Tod beginnt. Das ist "Dreimeterdreißig", der Debütroman von Jaqueline Scheiber. Von einem Moment auf den anderen hört das Herz von Balázs zu schlagen auf. Seine Freundin Klara ist völlig durch den Wind. Die Momente, in denen sie realisiert, was da eben geschehen ist, dehnen sich ins Unendliche. Und eröffnen einen Raum für einen Rückblick auf die Beziehung zweier ungleicher Menschen, die einander so nahe gekommen waren wie niemandem zuvor.

von APA