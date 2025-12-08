News Logo
"Taylor Swift"-Festspiele bei Disney+: Megastar im Doppel

Taylor Swift, Ikone einer Ära, erlaubt einen Blick hinter die Kulissen
©APA, dpa, Bernd Thissen
Für Swifties ist bereits am 12. Dezember Weihnachten. In ganzen sechs Teilen erzählt Taylor Swift von ihrer jetzt schon legendären Eras Tour. Der Superstar zeigt die Hintergründe des globalen Popphänomens, bietet Einblicke hinter die Kulissen und lässt einige der Wegbegleiter wie Sabrina Carpenter oder Ed Sheeran zu Wort kommen.

von

Und für Swift-Connaisseure gibt es zum Drüberstreuen noch "The Eras Tour | The Final Show" als vollständigen Konzertmitschnitt aus Vancouver - der letzten Station der Tour. Beides ist abrufbar ab Freitag bei Disney+.

(S E R V I C E - www.disneyplus.com/de-de/browse/entity-a948a435-fdcc-4cbe-b699-85dd62fec60b)

BOCHUM - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Bernd Thissen/Bernd Thissen

