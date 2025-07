Robert Plant geht wieder neue musikalische Wege

Während es Plant zuletzt nach Nashville führte - 2021 erschien sein mit Alison Krauss eingespieltes, mit einem Grammy prämiertes Album "Raise The Roof" - war es in der britischen Heimat, wo der Musiker auf eine Gruppe Gleichgesinnter traf, die eine große Leidenschaft für zeitlose, emotionale Songs eint. Mit Dian, Drummer Oli Jefferson, Gitarrist Tony Kelsey, Multiinstrumentalist Matt Worley und Cellist Barney Morse-Brown hat sich über die letzten sechs Jahre ein eigenes Klangkollektiv um Plant geformt: "Eine Art musikalisches Experimentallabor, das sich lustvoll durch Genres und Epochen bewegt", heißt es im Pressetext der Plattenfirma.

"Wir lachen viel - und das gefällt mir", wird Plant über die Arbeit mit der neuen Band zitiert. "Ich sehe einfach keinen Grund, irgendetwas zu ernst zu nehmen. Ich bin nicht abgestumpft. Diese Menschen sind großartig. Sie holen musikalisch all das raus, was sie zuvor nie rauslassen konnten. Sie haben ihren ganz eigenen Stil entwickelt - und gemeinsam sind wir an einem wirklich spannenden Punkt gelandet."

Im Interview mit dem "Rolling Stone" erzählte Plant: "Mir wurde Suzi und ihr Mann, der Schlagzeuger Oli Jefferson, vorgestellt, und ich genoss wirklich ihren klagenden Stil und die Frische und Begeisterung, mit der sie an die Songs ging, die ich präsentierte. Es war fast wie etwas, das ich mir so lange nicht vorstellen konnte. Da war es. Und da ist es."

Produziert wurde das Album von Plant und der Band, aufgenommen im Zeitraum von April 2019 und Jänner 2025 in den Cotswolds und an der walisischen Grenze. Die Songs auf "Saving Grace" stammen ursprünglich von unterschiedlichen Acts wie Memphis Minnie, Moby Grape, Blind Willie Johnson, The Low Anthem, Martha Scanlan, Sarah Siskind oder dem Indie-Duo Low.

