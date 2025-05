Rapper Tory Lanez im Gefängnis angegriffen und verletzt

Laut der "Los Angeles Times" wurde Lanez niedergestochen. Wegen Schüssen auf die US-Rapperin Megan Thee Stallion ("Body") hatte der Rapper im August 2023 eine zehnjährige Gefängnisstrafe erhalten. Der gebürtige Kanadier lebte vor seiner Inhaftierung in den USA.

Der Vorfall hatte sich im Juli 2020 nach einer Party in Hollywood ereignet. Lanez, mit bürgerlichem Namen Daystar Peterson, war mit Megan Thee Stallion in Streit geraten und hatte der Musikerin auf der Straße in die Füße geschossen. Die Grammy-Gewinnerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Pete heißt, war dabei verletzt worden. Der Fall sorgte in sozialen Medien für viel Aufsehen. Eine Jury in Los Angeles befand ihn im Dezember 2022 schuldig.