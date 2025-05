Rapper Sean Combs lehnt Vergleich vor Missbrauchsprozess ab

Kurz vor Beginn eines Prozesses gegen Sean Combs wegen angeblicher Sexualstraftaten des US-Rappers hat der 55-Jährige eine außergerichtliche Einigung abgelehnt. Er habe ein entsprechendes Angebot geprüft und verworfen, sagte Combs bei einer Anhörung vor Gericht in New York. Details zu dem Angebot wurden zunächst nicht bekannt. Damit bleibt es beim geplanten Beginn des mit Spannung erwarteten Prozesses am Montag. Dann soll die Auswahl der Jury beginnen.

von APA