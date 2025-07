Pete Doherty sang auf 2500 Metern über dem Meer

Beim Publikum kam die Kombination von Wanderung und Konzert gut an: Dohertys Auftritt war ausverkauft. Nicht weniger als 700 Interessierte nahmen den zweistündigen Weg hinauf zum See auf sich - und den ebenso langen Rückweg. Es sei das erste Mal, dass man ein Konzert am Lac des Vaux organisiert habe, sagte Festivaldirektor Sébastien Olesen.

Das Walliser Festival hatte allerdings schon in der Vergangenheit Konzerte an ungewöhnlichen Orten in luftiger Höhe veranstaltet. 2019 kamen 1500 Personen zum Konzert von Beth Ditto und ihrer Band Gossip an der Staumauer von Mauvoisin. Im Jahr darauf trat Sophie Hunger bei der Becs-de-Bosson-Hütte auf fast 3000 Metern auf.

Doherty, einstiger Frontmann der Indie-Band The Libertines und der Babyshambles, präsentierte am Lac des Vaux sein im Mai erschienenes fünftes Soloalbum "Felt Better Alive".