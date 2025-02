Newcomerin Sodl sichert sich FM4-Award beim Amadeus

Die oberösterreichische Newcomerin Sodl steht als erste Gewinnerin der 25. Amadeus Austrian Music Awards fest. Sie sicherte sich den FM4-Award, über den die Hörerinnen und Hörer des ORF-Radios abgestimmt haben. Die Sängerin, die eigentlich Anja Sodnikar heißt und mit "Flowers on the Moon" im Jahr 2020 ihre erste EP veröffentlicht hat, ist im Salzkammergut aufgewachsen und lebt mittlerweile in Wien. Am 14. März erscheint ihr Debütalbum "Sheepman".

von APA