Neuer Song der Toten Hosen gegen bedrückte Stimmung

"Das Lied ist aber auch als Hommage an all diejenigen gedacht, die nach dem Motto leben: siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen", so Campino weiter. "Der Song soll ein kleiner Appetitmacher sein für alles, was in nächster Zeit von uns kommt. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht." Am 12. September dieses Jahres treten Die Toten Hosen im Ernst-Happel-Stadion in Wien (ausverkauft) und am 23. Juni 2027 in Graz (Messe Graz, Open Air) auf.