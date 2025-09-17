News Logo
Netflix-Film "KPop Demon Hunters": Über 300 Millionen Views

"KPop Demon Hunters" auf Erfolgswelle
©GONZALO MARROQUIN, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" hat laut offiziellen Zahlen des Streamingdienstes als erster Netflix-Film überhaupt die Marke von 300 Millionen Abrufen überschritten. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kam der Film bis 14. September auf mehr als 314,2 Millionen "Views".

Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten (Netflix nennt sie "zahlende Mitglieder"). Statistisch hat also jedes Abo diesen Film schon einmal abgerufen.In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristige Abrufzahlen gibt der Streamingdienst nicht preis. Das bedeutet, dass bei "KPop Demon Hunters" nur noch bis 19. September öffentlich gezählt wird.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind. Der Hype beförderte den Film-Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Musikcharts. Der Song "Golden", der im Film als Smash-Hit gehandelt wird, ist es in den vergangenen Monaten tatsächlich geworden.

