Netflix-Film "KPop Demon Hunters" knackt 325-Millionen-Marke

Der Netflix-Rekordfilm
In den Netflix-Bestenlisten wird das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" bis auf weiteres mit 325,1 Millionen Abrufen gelistet. Es ist damit der mit Abstand erfolgreichste Film des Streamingdienstes. Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm handelt von einer Girlgroup, deren Sängerinnen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führen. Der Song "Golden" aus dem Film steht seit Wochen auf Platz eins der Single-Charts in Österreich.

Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt der Film inzwischen auf mehr als 335,4 Millionen "Views". In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix aber immer nur auf die ersten 91 Online-Tage, die am vergangenen Freitag abliefen. Auf Platz zwei liegt die Actionkomödie "Red Notice" mit 230,9 Millionen Abrufen. Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten. In seinen Bestenlisten unterscheidet der Streamingdienst nach Filmen und Serien, jeweils englischsprachig und nicht-englischsprachig.

