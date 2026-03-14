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Motörhead-Gitarrist Phil Campbell gestorben

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Stieß 1984 zu Motörhead
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, JASON MERRITT
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Der langjährige Gitarrist der Heavy-Metal-Band Motörhead, Phil Campbell, ist tot. Das bestätigte sein Agent Thorsten Harm von der Booking-Agentur Napalm Events auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der in Wales geborene Musiker wurde 64 Jahre alt.

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"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Vaters, Philip Anthony Campbell, bekannt, der letzte Nacht nach einem langen und tapferen Kampf auf der Intensivstation nach einer komplexen, großen Operation friedlich verstorben ist", teilte seine Familie in einem X-Beitrag der Band Phil Campbell and the Bastard Sons mit. Campbell sei ein "hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer und liebevoller Großvater" gewesen, sein Vermächtnis werde "für immer weiterleben".

Motörhead gehörte zu den einflussreichsten Heavy-Metal-Bands. Gegründet wurde die Gruppe 1975 von Ian Fraser Kilmister. Der Frontmann starb im Dezember 2015 im Alter von 70 Jahren. Einen Tag nach dem Tod von Frontmann Kilmister gab die Gruppe ihre Auflösung bekannt. Campbell stieß 1984 zu Motörhead und galt bis zu deren Auflösung als fester Bestandteil der Gruppe. Im Laufe der Jahre wurde er zum Lead-Gitarrist und prägte mit seiner Gitarre den Sound der Band maßgeblich. Nach der Auflösung der Band war er viel mit Phil Campbell and the Bastard Sons aktiv, die Gruppe trat auch auf dem legendären Wacken Open Air auf.

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