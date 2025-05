Missbrauchsermittlungen gegen US-Sänger Smokey Robinson

Die Polizei teilte nicht mit, ob ihre Untersuchungen mit der Klage der vier Frauen zusammenhängen. Anwälte der Klägerinnen bestätigten jedoch, dass ihre Mandantinnen an den Ermittlungen beteiligt seien. Die Frauen verklagen Robinson auf mindestens 50 Millionen Dollar (44,6 Millionen Euro) Schadenersatz.

In der Anklage werfen die vier Frauen dem Gründungsmitglied der Band The Miracles mehrfache sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vor. Eine der Klägerin bezichtigt Robinson, sie während ihrer Zeit als seine Haushälterin "sexuell belästigt, sexuell genötigt und vergewaltigt" zu haben. Eine andere Frau gab an, Robinson habe sie mehrmals in sein Zimmer gerufen, wo sie ihn lediglich in Unterwäsche bekleidet vorgefunden habe. Anschließend habe der Sänger sie sexuell genötigt.