Gute Nachrichten für Fans der US-Rockband Linkin Park: Die Formation, die am 12. Juni als Headliner beim Nova Rock-Festival in Nickelsdorf zu erleben ist, kommt am 9. Juni 2026 ins Wiener Happel-Stadion. Im Gepäck hat die Band ihr Album "From Zero", auf dem nach dem Tod von Chester Bennington im Jahr 2017 nun Emily Armstrong am Mikrofon zu erleben ist. Der Vorverkauf startet am 4. Juni bei oeticket.

von APA