Leitartikel: Wettkampf der besten Ideen

Gehen wir eineinhalb Jahre in der Geschichte zurück, in die Zeit, als ein (im Herzen) junger Bürgermeister antrat, um die Sozialdemokratie vom Kopf auf die Füße zurückzustellen. Gut gereifte, mit allen Wechselwählerwassern gewaschene Akademiker saßen mit leuchtenden Augen in Beisl-Hinterzimmern und Kulturzentren, wenn Andi Babler seine Vision der Sozialdemokratie vortrug. Die Kinder mitdenken! Den Klimawandel ernst nehmen! Gute, belebende und zu dem damaligen Zeitpunkt originelle Ideen; man muss sich das vor Augen halten, wenn man an den abgekämpften und inhaltlich abgeschliffenen Parteichef von heute denkt.

Oder noch ein paar Jahre weiter zurück. Christian Kern in der Welser Messe-Halle. Ein Mann im perfekt geschnittenen Anzug steht mitten in einer -Arena, allein, ohne Pult zum Festhalten oder Verstecken, und spricht fast zwei Stunden frei über seine politischen Vorstellungen für Österreich, den Versuch, einen konkreten, konsensfähigen Plan für die Zukunft des Landes zu entwerfen und gleichzeitig an sozialdemokratische Kernthemen anzuknüpfen.

So schlecht man Fußi mit Babler oder Kern vergleichen kann, und unabhängig davon, ob man inhaltlich mit ihnen einverstanden ist: Es zeigt, dass die Idee der Sozialdemokratie lebt. Eine Partei, zu deren Rettung immer wieder Persönlichkeiten ausrücken, die glaubwürdig vermitteln, zumindest von ihrem Grundgedanken überzeugt und an dessen inhaltlicher Weiterentwicklung interessiert zu sein, kann nicht so tot sein, wie sie gerne gesagt wird. Auch die viel belachten „Bableristas“ (deren Augen mittlerweile eher verbissen als verklärt leuchten) zeigen, dass die SPÖ – die sozialdemokratische Idee – emotionalisiert. Vielleicht nicht die „richtigen“ Menschen und vielleicht nicht genug, aber wo sonst in Österreichs Parteienlandschaft wäre Ähnliches zu beobachten?