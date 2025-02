Leitartikel: Über Protest als Pose, gefährliche Gefühle und die Zeichen der Zeit

In den letzten Wochen waren vor allem zwei Reaktionen auf die drohende Verkicklisierung Österreichs zu beobachten: Hilflosigkeit und Opportunismus. Dabei wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sich seiner Vernunft zu besinnen, so man über eine verfügt. Sollte Österreich unter einem Kanzler Kickl Ähnliches drohen wie das, was derzeit in den USA zu beobachten ist, ist eine wankelmütige, auf den eigenen Vorteil bedachte und leicht beeinflussbare Öffentlichkeit das Letzte, was das Land braucht. Sondern ein Netzwerk aus vielen unabhängigen Individuen, jedes einzelne mit einem funktionierenden moralischen Kompass ausgestattet, in der Lage, problematische Entwicklungen kritisch zu bewerten und zu benennen, kämpferisch, gemeinsam stark. Bereit, sich über Parteigrenzen und andere erratische Unterscheidungsmerkmale hinweg miteinander auf die wirklich wichtigen Dinge zu verständigen.

Ist das denkbar? Dann soll das Donnerwetter ruhig kommen, lieber heute als in ein paar Monaten. Dann wird es auch keinen allzu großen Schaden anrichten.