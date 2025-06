Die zweite große Bedrohung ist die Tatsache, dass es für die herkömmliche Vorstellung, Journalistinnen und Journalisten würden mit den Erlösen aus dem Verkauf der Produkte, die sie herstellen und mit den Erlösen aus den Werbeeinschaltungen, die der groß-flächige Vertrieb dieser Produkte ermöglicht, bezahlt, keine Grundlage mehr gibt. Man nannte das früher „Geschäftsmodell“, und dieses Geschäftsmodell existiert nicht mehr, aber solange die öffentlichen Hände mehrere hundert Millionen Euro ins System pumpen, kann man auf die Anerkennung der Wirklichkeit verzichten.

Ich selbst arbeite für ein Medienunternehmen, dessen Produktion sich allein durch Werbeeinnahmen ebenfalls nicht finanzieren ließe, das aber in ein großes und erfolgreiches Privatunternehmen eingebunden ist. Über die Frage, ob es für die Qualität und Unabhängigkeit eines Medienbetriebs besser ist, von den Gewinnen eines privaten Unternehmens oder von Steuergeldern abhängig zu sein, kann man gut unterschiedlicher Meinung sein. Oder besser: Man könnte gut unterschiedlicher Meinung sein, wäre es nicht noch immer so, wie es schon zu meiner Zeit war: Innerhalb des geschlossenen Journalistensystems gibt es eine Meinung, von der man nur abweichen kann, wenn man das Risiko in Kauf nimmt, von diesem System ausgespuckt zu werden.

Das gilt inzwischen für ziemlich alle Bereiche, in denen man sein Geld nicht durch die Erzeugung echter Produkte für echte Bedürfnisse echter Menschen verdient, sondern durch intellektuelle Produktion, also im Kultur- und Medienbetrieb. Jüngstes Beispiel sind die Vorgänge rund um ein von Mareike Fallwickl und Eva Reisinger im Leykam-Verlag geplantes feministisches Literaturprojekt mit dem Titel „Das Pen!smuseum“. An diesem Projekt sollte auch die als Feministin ausgewiesene Autorin Gertraud Klemm teilnehmen, wird das nun aber nicht, weil spätere Recherchen der Herausgeberinnen und des Verlags nach Zurufen von Social-Media-Agentinnen ergeben haben, dass Frau Klemm in früheren Beiträgen an anderen Orten nicht die gewünschte Version des Feminismus vertreten, sondern eine andere, „nicht-intersektionale“ Perspektive eingenommen hat.