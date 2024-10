Diese Ignoranz oder Nichtansprache, die während der Amtszeit des ehemaligen Integrationsministers Sebastian Kurz Einzug in die politische Kommunikation hielt, kann man freilich schulterzuckend zur Kenntnis nehmen. Bedauerlich oder nicht der Rede wert finden. Man kann sagen, das lässt sich nicht ändern, weil man es nicht ändern will oder weil es immer so war. Man könnte sich ausreden, dass das einfach so passiert ist. Zumindest nicht mit Absicht. Gewissermaßen im Eifer der Diskussion um die Zukunft unbemerkt untergegangen. Oder man könnte aber betonen, dass es jemanden gibt, der in seinen Reden nie jene vergisst, die keine Wählerinnen und Wähler oder Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dieses Landes sind – nämlich den Bundespräsidenten.

Man könnte aber auch darauf bestehen, dass es gerade jetzt, wo es (mal wieder) um etwas geht, wichtig ist, alle Menschen in diesem Land mitzunehmen, anstatt sie halbherzig, unüberlegt oder aus bloßer Nachlässigkeit auszuschließen. Schließlich sind 1,5 Millionen Menschen nicht nichts. Sie waren nie „nichts“ in guten Zeiten (von denen dieses Land viele erlebt hat), und sie sind erst recht kein „Nichts“ in schwierigen Zeiten wie diesen – und besonders nicht, wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht.