Der US-amerikanische Kultschauspieler Bill Murray kommt ins Wiener Konzerthaus. Gemeinsam mit dem deutschen Cellisten Jan Vogler sowie Pianistin Vanessa Perez und Violinistin Mira Wang wird er am 1. Juli einen mit "New Worlds" übertitelten Abend gestalten, wobei der Hollywood-Star zu Musik von Bach, Beethoven und Schostakowitsch Texte von Arthur Miller oder Walt Whitman rezitieren wird. Erstmals zeigten Murray und Vogler das Programm 2017 in Dresden.

von APA