ESC-Kandidat JJ in Basel: "Provokativ wird es nicht"

Eurovision Song Contest: JJs erste Probe in Basel - Der weitere Fahrplan zum ESC 2025 - Am 5. Mai 2025, stand JJ zum ersten Mal auf der Song-Contest-Bühne in der St. Jakobshalle in Basel. Insgesamt performte er seinen Song "Wasted Love" drei Mal. Heuer gibt es nach Vorgabe der Veranstalter nach der ersten Probe nur einen kleinen Ausblick mit drei Fotos auf die Performances der Länder - die ersten Bewegtbilder werden erst nach der zweiten Einzelprobe, die für Österreich am Donnerstag, dem 8. Mai, auf dem Programm steht, veröffentlicht. JJs Bühnenoutfit stammt von der finnischen Designerin Teemu Muurimäki: "Der Look ist inspiriert von einem stürmischen schwarzen Ozean. JJs wasser-glänzender, übergroßer langer Mantel, weite Hosen und Oberteil sind aus einem hochglänzenden Mischgewebe und Wolldenim gefertigt. Die Schnitte und Kragenlinien sind mit Details aus Stahlmetallösen hervorgehoben." - Im Bild: JJ bei der ersten Probe in Basel in der St. Jakobshalle. Foto: ORF/EBU/Sarah Louise Bennett. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at