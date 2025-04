"Korrektur der Zeit": Gil Ofarim steht wieder auf der Bühne

Musiker Gil Ofarim (42) hat nach dem Antisemitismus-Skandal sein Comeback auf der Bühne gegeben: In Bochum spielte er ein Clubkonzert vor rund 200 Menschen. Es war der erste Auftritt, nachdem Ofarim vor Gericht eingeräumt hatte, Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig erfunden zu haben. Der Auftritt war begleitet von erheblichen Sicherheitsmaßnahmen, der jüdische Musiker war in den sozialen Netzwerken für seinen Comeback-Versuch angefeindet worden.

von APA