Konzert von Pharrel Williams und John Legend am Petersplatz

"Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es gelingt, in den Herzen aller ein Gefühl der Brüderlichkeit und der großen Menschlichkeit zu verbreiten, das so dringend benötigt wird", sagte Bocelli laut Kathpress bei der Vorstellung des Events am Freitag im Vatikan. Organisiert wird das Treffen von der Vatikan-Stiftung "Fratelli tutti". Angelehnt an das gleichnamige Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2020 setzt sich die Stiftung für mehr Begegnung und Zusammenhalt unter den Menschen weltweit ein. Papst Leo XIV. soll die Teilnehmer am 12. September in Audienz empfangen.