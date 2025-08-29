News Logo
Konzert von Pharrel Williams und John Legend am Petersplatz

Im Gebet und bald vor dem Petersdom: Pharell Williams
©AFP, APA, JULIEN DE ROSA
Die US-amerikanischen Musiker Pharell Williams und John Legend geben vor dem Petersdom in Rom ein Konzert für mehr Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit in der Welt. Bei dem Abschlussevent des vatikanischen Welttreffens zur menschlichen Geschwisterlichkeit am 13. September soll auch der italienische Startenor Andrea Bocelli auftreten. Der Eintritt ist frei.

"Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es gelingt, in den Herzen aller ein Gefühl der Brüderlichkeit und der großen Menschlichkeit zu verbreiten, das so dringend benötigt wird", sagte Bocelli laut Kathpress bei der Vorstellung des Events am Freitag im Vatikan. Organisiert wird das Treffen von der Vatikan-Stiftung "Fratelli tutti". Angelehnt an das gleichnamige Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahr 2020 setzt sich die Stiftung für mehr Begegnung und Zusammenhalt unter den Menschen weltweit ein. Papst Leo XIV. soll die Teilnehmer am 12. September in Audienz empfangen.

