Das ist Österreich, und der gelernte Österreicher weiß, dass hinter Wahlen nicht die Idee einer Maximierung möglicher politischer Konstellationen steckt, sondern das genaue Gegenteil. Je weniger Möglichkeiten es hinterher gibt, desto demokratischer läuft es. Über Jahrzehnte ging das so: Egal, was du wählst, heraus kommt eine große Koalition, und wenn keine große Koalition herauskommt, gibt es Probleme, weil uns entweder die Europäische Union boykottiert oder Cornelius Obonya, und man weiß wirklich nicht, was schlimmer ist.

Vermutlich hätten es ÖVP und SPÖ bevorzugt, wenn sie auch diesmal einfach wieder ihre gute alte „große Koalition“ hätten bilden können. „Groß“ ist eine Koalition inzwischen bekanntlich dann, wenn sie im Nationalrat über die Hälfte der Stimmen plus eine verfügt, was automatisch bedeutet, dass der Begriff „kleine Koalition“ in Zukunft Oppositionskoalitionen vorbehalten bleibt. Man könnte dann also einen Stimmenverbund zwischen Grünen und Neos als „kleine Koalition“ bezeichnen, was bisher unüblich war. Da soll noch einer sagen, dass das österreichische politische System innovationsfeindlich ist.

ÖVP und SPÖ hätten es also sicher gern gesehen, wenn sie gerade heuer, zum 90-Jahre-Jubiläum des Ständestaates, noch einmal so hätten agieren können wie die Jahrzehnte davor: Die Gewerkschaft stellt den Sozialminister, der Wirtschaftsbund den Wirtschaftsminister, die Gewerkschaft Bau-Holz den Bautenminister, die Industriellenvereinigung den Finanzminister, die SPÖ-Frauenorganisation die Frauenministerin, die Polizeigewerkschaft den Innenminister und das k. u. k. Traditionsregiment „Hoch- und Deutschmeister“ den Verteidigungsminister. Heute würde man sagen: „Das Beste aus allen Welten“, und bedeuten würde das wie auch früher schon: „Das Teuerste aus allen Welten“. Wer da nirgendwo reinpasst, kann naturgemäß kein Demokrat sein und hat in einer Regierung nichts verloren. Die Zweite Republik war die Fortsetzung des Ständestaates mit den Mitteln der Sozialpartnerschaft unter Einbeziehung der Sozialdemokratie und unter Verzicht auf politische Gewalt. Ein großer Fortschritt, keine Frage.