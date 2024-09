Julian Hessenthaler: "Ich bin kein dummer Drogendealer"

Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos ist mittlerweile fünf Jahre her. Kontakt zu den Protagonisten habe er nicht mehr, sagt Hessenthaler. „Ich habe den Herren Strache einmal auf der Kärntner Straße gesehen, in seinen teuren Balmain-Schühchen. Er hat mich aber nicht gesehen, und ich bin absichtlich knapp hinter ihm vorbeispaziert.“ Hessenthaler hat eine dreieinhalbjährige Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels abgesessen, er arbeitet jetzt für eine deutsche Sicherheitsfirma und engagiert sich nebenbei für den besseren Schutz von Whistleblowern. Ibiza habe ihn politisiert, sagt Hessenthaler, zumindest in Hinblick auf die österreichische Politik. Aber er könne sich auch gut vorstellen, wieder aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, wenn er das Gefühl habe, dass ihm keiner mehr zuhören will.

Zwei kurze Fragen zum Abschluss, bevor es aus dem heißen Café wieder hinaus in den noch heißeren Großstadtnachmittag geht: Was ist das größte, weit verbreitete Missverständnis über Julian Hessenthaler? „Dass ich ein dummer Drogendealer bin. Beides stimmt nicht. Wenn Leute mich auf Twitter primitiv anschreiben, sind sie immer überrascht, wenn ich kühl, aber höflich antworte.“ Was muss man über Julian Hessenthaler wissen? „Wenn man das Buch liest, weiß man alles, von dem ich will, dass man es über mich weiß.“

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 36/2024 erschienen.